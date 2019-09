Premierul Viorica Dancila solicita tuturor membrilor Parlamentului European indiferent de culoarea politica sa sustina candidatura Rovanei Plumb in functia de comisar european.



"Am discutat despre desemnarea Rovanei Plumb ca si comisar european si legat de acest subiect solicit tuturor membrilor Parlamentului European indiferent de culoarea politica sa sustina aceasta candidatura pentru ca este in interesul Romaniei si daca am vazut membrii ai Parlamentul European care s-au pozitionat impotriva propriei tari cred ca mesajul de unitate trebuie sa fie cel care trebuie avut in vedere in perioada urmatoare avand in prim plan imaginea Romaniei si modul cum ar fi perceput un deputat roman, un deputat european roman atunci cand ar vota sau ar veni cu atacuri impotriva candidatului nostru la Comisia Europeana", a declarat sefa Executivului, citata de hotnews.ro.