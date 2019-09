Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a anuntat, luni seara, ca saptamana viitoare va cere in Parlament votul de incredere pentru Guvern. De asemenea, a tinut sa mentioneze ca nu ii este frica de depunerea unei motiuni de cenzura in Parlament.



"Nu, nu-mi este frica de o motiune de cenzura. Daca nu imi este frica sa merg in Parlament pentru restructurare, daca nu mi-a fost frica sa fac sedinta de guvern si sa gasesc solutii pentru acest lucru, de ce mi-ar fi frica de o motiune de cenzura?", a spus Viorica Dancila, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD.

Ea a adaugat ca a gasit solutii pentru a evita blocajul in privinta sedintelor de guvern.

"Ati vazut ca am gasit solutii, am gasit metode pentru a iesi din acest blocaj", a declarat Dancila.

Dancila a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca nu ii este teama de un vot negativ in legislativ.

"Am vorbit despre situatia Guvernului la acest moment si am hotarat ca saptamana viitoare sa mergem in Parlament. Am subliniat de nenumarate ori ca nu ne este teama. Vom merge in Parlamentul Romaniei, vom discuta cu partidele politice astfel incat sa obtinem votul de incredere", a afirmat Dancila.

Dancila: Guvernul va merge pe varianta restructurarii sau pe cea a remanierii

Premierul a mentionat ca nu s-a stabilit deocamdata daca Guvernul va merge pe varianta restructurarii sau pe cea a remanierii, dar ca in eventualitatea in care se va opta pentru restructurare, noua formula guvernamentala ar urma sa aiba 19 ministere plus functia de prim-ministru.

Ea a spus ca va discuta cu juristii si va decide care este cea mai buna solutie, precizand ca pana miercurea viitoare va fi luata o hotarare in Comitetul Executiv National al PSD, scrie Agerpres.

"Vom discuta cu celelalte partide, este normal sa avem negocieri cu toate partidele, mai putin Pro Romania", a adaugat liderul PSD.

Dancila exclude din start cooptarea Pro Romania la guvernare

"De fapt a fost dat un vot in Comitetul Executiv National conform caruia Pro Romania nu trebuie sa intre la guvernare. (...) Ne bucuram daca parlamentari de la Pro Romania sustin Guvernul. Guvernul are nevoie de stabilitate", a subliniat ea.

Intrebata de ce a luat decizia ca Guvernul sa mearga in Parlament inainte ca CCR sa se pronunte asupra sesizarii privind un conflict cu presedintele, Dancila a raspuns: "Sunt convinsa ca domnul presedinte Klaus Iohannis a incalcat Constitutia prin faptul ca a refuzat interimatele pentru cele trei portofolii, dar eu cred ca trebuie sa lamurim lucrurile si avem curaj sa mergem in Parlament".

Ea a adaugat ca nu este vorba ca s-ar fi razgandit in privinta demersului de a merge in Parlament. "De fiecare data am spus ca voi merge in Parlament, nu am avansat o data, acum avansez aceasta data", a afirmat Dancila.