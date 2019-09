La prima sedinta de Guvern, dupa demisia ministrilor ALDE, prim-ministrul Viorica Dancila il acuza pe Klaus Iohannis de abuz, din cauza refuzului sau de a numi ministri interimari si spune ca a gasit o solutie pentru criza guvernamentala.

Viorica Dancila a subliniat faptul ca este o situatie scapata de sub control, dar ca "niciun roman nu trebuie sa-si faca griji", potrivit stirileprotv.ro.

Premierul a anuntat ca toate pensiile vor fi platite pana la data de 15 septembrie.

Aceasta l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis de "abuz institutional", din cauza ca acesta a refuzat sa numeasca ministri interimari: "Refuzul de numi ministri interimari este un abuz constitutional si de putere. Curtea Constitutionala a stabilit deja prin decizia 875/2018 ca presedintele in functie nu are niciun drept sa refuze aleatoriu numirile ministrilor interimari".

Social-democratii iau in calcul restructurarea Guvernului in Parlament: "nu ne temem si luam in calcul restructurarea ministrilor in Parlament".

Pentru a depasi situatia de blocaj, "care putea fi rezolvata usor daca presedintele isi indeplinea obligatia stabilita de Constitutie de a semna propunerile de interimari", Dancila a spus ca se va adopta o hotarare potrivit careia se va transfera avizarea privind oportunitatea emiterii ordonantelor de urgenta de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul catre Secretariatul General al Guvernului.

