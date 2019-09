Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat luni ca exista un "angajament ferm" pentru semnarea motiunii de cenzura si votarea acesteia din partea Pro Romania.

"Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest Guvern este lipsit de legitimitate si de performanta. Am vorbit cu USR, PMP, ALDE, Pro Romania, UDMR si cu reprezentantii minoritatilor. Astazi, dupa intalnirea cu cei din Pro Romania, putem spune ca din partea acestora exista angajament ferm pe semnarea motiunii de cenzura. De asemenea, dupa aceste angajament si dupa aceasta discutie vom relua discutia cu cei din ALDE. Le vom pune la dispozitie textul care a fost deja armonizat cu colegii de la USR si PMP, astazi urmand sa primim propunerile de la UDMR si vom depune motiunea de cenzura cu increderea ca toate delimitarile publice se vor concretiza in vot impotriva acestui guvern. (...) Exista o solicitare din partea celor de la Pro Romania ca PSD sa ia in calcul retragerea Vioricai Dancila din competitia pentru presedintia Romaniei si venirea in Parlament pe o structura modificata a Guvernului, cu ministri noi care sa se desprinda de abordarea nociva de guvernare a celor care fac acum parte din Guvern. (...) Angajamentul si sensul discutiilor de astazi au fost in sensul semnarii motiunii de cenzura si votului pentru motiunea de cenzura", a spus Turcan, la Parlament.

Potrivit acesteia, exista "semnale favorabile" privind motiunea de cenzura si din partea ALDE.

"Semnalele au fost favorabile (n.r. - din partea ALDE). O sa reluam discutia cu ei si eu sper ca delimitarea publica se va concretiza si in actiunea parlamentara. (...) Preferam sa calculam de mai multe ori pana sa depunem motiunea de cenzura, pentru a avea garantia ca aceasta trece. (...) Acest guvern nu are legitimitate, nu stie sa guverneze, nu poate sa guverneze, are grave probleme privind integritatea si performanta ministrilor care inca mai sunt in cabinet. Asadar, acest guvern trebuie oprit", a sustinut Turcan.

Raluca Turcan este de parere ca sunt mici sansele ca restructurarea Guvernului sa treaca de Parlament.

Raluca Turcan: "Motiunea de cenzura va fi depusa"

"Motiunea de cenzura va fi depusa. Sansele ca restructurarea Guvernului sa treaca sunt foarte mici. (...) Vom vedea cu ce formula si ce decizii de restructurare vin. Vreau sa va atrag atentia ca in baza Constitutiei votul impotriva restructurarii nu duce la caderea cabinetului. De aceea votul pe restructurare va trebui intarit si completat cu motiunea de cenzura. (...) Daca vor intarzia insa cu restructurarea si se vor tine cu dintii de cele asa zise 45 de zile, care de fapt nu sunt prevazute nicaieri, atunci noi cu motiunea de cenzura vom merge mai departe cand suntem siguri ca va trece", a mai aratat prim-vicepresedintele liberal.

Raluca Turcan a precizat ca in cadrul negocierilor cu celelalte partide din opozitie nu s-a discutat despre vreo formula guvernamentala in cazul in care Guvernul ar urma sa cada in urma motiunii de cenzura, potrivit Agerpres.

"Nu am discutat despre o formula guvernamentala. Evident ca exista directii strategice despre cum putem salva Romania odata ce o scoatem din ghearele PSD, dar nu sunt conditii pentru semnarea si votarea motiunii de cenzura. Suntem preocupati de modul in care va fi guvernata Romania dupa. Nu s-a discutat despre ministere, structura de Guvern si asa mai departe", a conchis Turcan.