"Numirea Rovanei Plumb in functia de comisar european din partea Romaniei este o reusita pentru tara noastra. Este dovada si expresia increderii pe care presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen o are in capacitatea Romaniei si a comisarului desemnat de a exercita cu succes acest mandat.

Felicitari, Rovana Plumb!", a scris Viorica Dancila pe Facebook.