Liderul USR, Dan Barna, sustine ca statul nu mai functioneaza si ca nu ne mai permitem inca cinci ani de asteptare.



"Nu ne mai permitem inca cinci ani de asteptare. Nu ne mai permitem sa ramanem in aceasta intepenire in care se afla societatea, statul nu mai functioneaza. Ceea ce s-a intamplat la Caracal, ceea ce se intampla aproape saptamanal aflam de cate un caz in sistemul de sanatate, toate acestea ne arata ca e nevoie de o schimbare profunda a felului in care facem politica. E nevoie de ce propune Alianta, oameni onesti si competenti care sa se implice in administrarea si conducerea statului si la nivel national si local.

Am fost in toata Moldova, am fost in Dobrogea, in sudul Romaniei, in Transilvania, imi propun sa vorbesc cu cat mai multi oameni, sa vorbesc direct, in strada, sa ii ascult acolo unde ei isi duc viata de zi cu zi, tocmai pentru a vedea ce ii preocupa. Este, oarecum, o surpriza pentru multi dintre ei sa aiba ocazia sa ne intalnim, pe mine ma bucura foarte mult pentru ca ii aud, le aud problemele. Chiar acum, in Topoloveni, am discutat cu o doamna care mi-a spus foarte simplu: 'Am o pensie de 860 de lei dupa 40 de ani de munca, daca nu munceam deloc aveam 640 de lei. A meritat sa muncesc 40 de ani?' Este o intrebare foarte dureroasa si, dincolo de asta, ceea ce isi propune Alianta USR PLUS, ceea ce imi propun eu in calitate de candidat, este sa schimbam Romania intr-o tara care merita sa traiesti", a declarat Barna, citat de jurnalul.ro.