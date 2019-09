Cosette Chichirau, deputatul USR de Iasi si contracandidata lui Dan Barna pentru sefia USR, a scris pe un grup de Facebook ca alegerile interne ar fi fost fraudate, iar "sistemul de vot nu era securizat".



”Toata ziua de duminica, 1 septembrie, prima zi de vot, Catalin Drula a avut parola de la sistemul de vot. Putea sa genereze linkuri de vot, sa genereze noi adrese de email, sa suprascrie voturi, sa faca ce voia el. Catalin Drula – om de baza in Echipa Barna – a avut mijloacele sa faca o frauda nationala. Am aflat asta duminica seara la ora 20, de la Mircea Serdin, cand l-am intrebat cine are acces la cine a votat si cine nu. A zis ca doar el, nimeni din Comisia Electorala, si ca «ah da, si Drula mai are parola, dar hai ca o schimb acum»”, a scris deputatul USR de Iasi, Cosette Chichirau, intr-o postare pe grupul USR de Facebook.

Cosette Chichirau a mai scris si ca "toate povestile despre modificari de la Iasi de pe 1-2 septembrie" sunt "praf in ochi" pentru a acoperi faptul ca sistemul de vot nu era securizat.

”Cu doua zile inainte, pe 30 august seara, registrul electoral fusese extras din Hubspot, unde noi cei din tara avem acces. Aceste date au fost transferate in Zeus, sistemul de vot, iar de aici inainte numai Mircea Serdin si Catalin Drula au avut acces. Orice modificare la orice – nume, prenume, adresa de email – nu putea ajunge in Zeus decat daca voia SG si/sau Comisia Electorala sau Drula. Toate povestile despre modificari de la Iasi de pe 1-2 septembrie sunt doar atat: povesti. Praf in ochi ca sa acoperim scandalul ca sistemul de vot nu era securizat”, mai scrie contracandidata lui Dan Barna pentru sefia USR.

„Nimeni de la Iasi nu avea posibilitatea sa fraudeze. Modificarile in Hubspot nu puteau avea niciun efect in Zeus. Schimbarile de adrese de email le-am facut la cererea SG. Acuzatiile echipei Barna nu sunt altceva decat un proces de intentie ca la Securitate. «Este adevarat ca cei de la Iasi nu puteau sa fraudeze, dar sigur au vrut!»”, a mai explicat deputatul USR Iasi.

Cosette Chichirau a cerut un audit national de la comisia electorala, dar nu l-a primit, afirmand si ca echipa lui Barna ar fi putut sa fraudeze alegerile, potrivit hotnews.ro.

Filiala Usr Iasi ar fi solicitat schimbarea a 516 adrese de mail, care au trezit suspiciuni, mai multe dintre ele avand aceeasi parola.

Comisia Electorala a recomandat un audit la nivelul formatiunii cu privire la adeziunile membrilor si a procesului electronic in organizatiile judetene.

Dan Barna a fost ales presedintele USR pentru un nou mandat, prin vot electronic, obtinand 6.097 din voturi, insemnand 65.75%.

Cosette Chichirau si Alexandru Surcel au obtinut 2.907 (31.35%) si respectiv 269 (2.90%) dintre voturilor membrilor USR.

Rezultatul votului intern va fi validat de Congresul USR, la Timisoara, pe 14 septembrie.