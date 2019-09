Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca pensionarii au primit prea putin in plus, "grosul banilor' intrand in buzunarele favorizatilor sistemului.



"Suntem condusi de imbecili. Si nu de ieri de azi, ci de 30 de ani.

Cand a fost de taiat, Boc a taiat fix 25% din pix la toata lumea in loc sa gandeasca o reforma reala a schemelor de plata - o aberatie



acum, PSD a crescut din pix pensiile cu acelasi procent. Adica cineva care are cateva sute de lei pensie castiga poate 100 de lei in plus. Cineva cu o pensie speciala de zeci de mii castiga in plus 5000 de lei pe luna. Sper ca pensionarii sa isi dea seama. Li s-a 'dat' un nimic in plus - grosul banilor merg la favorizatii sistemului. 'Social-democratie' pentru voi, bogatie pentru ei", a scris Caramitru pe Facebook.

