Fostul premier Victor Ponta lanseaza un ultim apel catre social-democrati, inainte de CEX al PSD.



"Mircea Diaconu este cel mai dificil adversar pentru KI ( desi s-a lansat de putin timp si este blocat sau injurat de televiziunile finantate de PSD si Guvern) / urmeaza Dan Barna / cel mai facil contracandidat este evident Viorica Dancila .

Inteleg ca smecherii si profitorii care s-au 'dezlipit' de Dragnea si acum stau “lipiti” de Dancila nu o lasa sa nu candideze pentru ca le strica lor blaturile si aranjamentele / insa pentru functionarea Guvernului dorinta lor egoista este un dezastru / la fel si pentru PSD .

Am un mesaj clar pentru membri CEX al PSD care se reunesc maine : haideti sa sprijinim toti un candidat care ne reprezinta si care are sanse mari in turul al doilea lui Klaus Iohannis/ haideti sa ne folosim energia pentru a sustine in urmatoarele 14 luni o guvernare de centru stanga restructurata si reformata / nu distrugeti guvernarea si sansele la Alegerile Prezidentiale pentru orgoliul, interesul si egoismul catorva!

Inca mai este timp - dar foarte putin!", a scris Victor Ponta pe Facebook.