Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a scris intr-o postare pe Facebook ca Viorica Dancila si-a transformat ministri in "postaci" care sa il atace pe Iohannis.

"«Neconflictuala» Dancila si-a trasformat ministrii in postaci de atac la Iohannis. Tot felul de troli din guvern, «cuci» si «budai», incepand cu Fifor, unul mai Breaz ca altul, au iesit ca la ordin sa-l atace pe presedintele Iohannis pentru ca, vezi domnule, le blocheaza activitatea.

Care activitate, trolilor?! Probabil, va referiti la activitatea de campanie a Vioricai Dancila in care folositi tot aparatul de stat al Guvernului, asa cum e naravul premierilor PSD, candidati la prezidentiale, si care in final au pierdut lamentabil, tot in fata lui Iohannis. Mai incercati inca o data aceeasi manevra ticaloasa si veti avea acelasi rezultat.

Dar, altceva, pentru oameni, pentru tara, nu vreti sa faceti?! De exemplu, demisia! Nu va mai obositi si nu mai cheltuiti banii statului pentru actiuni de campanie, demisia ar fi cel mai bun lucru pe care l-ar face Guvernul Dancila pentru romani.

Aruncand cu banii romanilor pe promisiuni in stanga si in dreapta, fara numar si fara rost, bagati tara in haos si pentru pentru asta, da, trebuie sa fiti opriti. Romania are nevoie ca de aer de o guvernare noua, responsabila, fara PSD, cat mai repede cu putinta!", a scris Ionel Danca pe Facebook.