Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidentiale, a spus despre Viorica Dancila, la o conferinta de presa de la Timisoara, ca "este ultraconflictuala".

"Spunea Liviu Dragnea ca doamna Dancila este o persoana neconflictuala. Sunt gogosi pe care le-am auzit in ultimii ani, doamna Dancila este ultraconfictuala. Apare ca o neprihanita in alb, mereu se plange ca e atacata de barbati ostili, sigur, e adevarat intr-o anumita masura, insa numai neconflictuala nu poate fi considerata. Dupa alegerile din 26 mai lucrul cel mai inteligent din punct de vedere politic ar fi fost sa urgenteze alegerile anticipate. Asa cum s-a intamplat in Grecia, sa nu se inteleaga ca sunt un admirator al lui Tsipras. Doamna Dancila, agatandu-se de putere, provoaca haosul care e acuma. E un guvern care reprezinta 20 si un pic la suta din optiunile electorale", a declarat Theodor Paleologu, potrivit adevarul.ro.

Paleologu: "PSD s-a discreditat"

"Din punct de vedere politic, Dancila pune in pericol PSD. Cred ca e nevoie de consens, dar de consens moale. Eu nu ezit sa arat cartonasul galben PSD. Si pe cel rosu il pastrez in buzunar. Prevederile din legea partidelor politice s-ar putea sa se aplice: partidele daca procedeaza evident contrar intereselor publice sunt pasibil de a fi desfintate prin sentinte publice. Cred ca membrii PSD ar trebui sa reflecteze la acest lucru. Cred ca Romania are nevoie de un curent social-democratic, dar nu de stanga actuala, pentru ca PSD s-a discredita", a mai spus candidatul PMP la prezidentiale.