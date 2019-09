Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata ca actuala criza politica trebuie rezolvata foarte repede si ca Uniunea democrata Maghiara din Romania va vota o eventuala motiune de cenzura depusa de Opozitie.

Aflat in judetul Harghita, la Baile Homorod, el a precizat ca actuala situatie politica trebuie rezolvata cat mai repede intrucat Romania risca sa piarda increderea partenerilor internationali, inclusiv a partenerilor financiari si a dat exemplul faptului ca tara noastra se imprumuta cu dobanzi mult mai mari decat alte tari.

In opinia liderului UDMR, premierul trebuie sa ceara un vot de incredere in Parlament si, daca nu obtine sustinerea, trebuie sa plece.

"Ar trebui sa vina premierul in Parlament pentru a cere un vot, fiindca asa scrie Constitutia, asa e normal, asa e democratic, daca a disparut coalitia care a avut votul majoritatii in Parlament, trebuie sa vii in fata Parlamentului. Daca nu va obtine 233 de voturi, trebuie sa plece, asta e situatia, prin motiune de cenzura sau fara motiune de cenzura, dar repede trebuie rezolvata aceasta problema. Si trebuie rezolvata pe termen scurt, pana la sfarsitul anului, pentru ca trebuie un proiect de buget, trebuie o rectificare de buget. (...) De aceea, tratativele trebuie duse si in acest sens, trebuie sa intelegem, sa articulam toate interesele politice. Nu e usor, intr-o campanie electorala, inainte de alegerile prezidentiale, dar, daca nu vom face acest lucru, daca ne uitam permanent in oglinda si oare cine vine in spatele nostru, si cu ce procente si cu ce intentii, vom pierde cu totii", a subliniat Kelemen Hunor.

El a adaugat ca motiunea de cenzura ar fi trebuit depusa in aceasta saptamana si a precizat ca, daca ar fi liderul Opozitiei, ar incerca sa rezolve aceasta criza politica in doua saptamani.

"Motiunea de cenzura trebuia depusa saptamana aceasta. Daca mai intarziem mult, doua-trei saptamani, ca trebuie 233 voturi, ca trebuie nu stiu ce aliante, atunci criza se va adanci. Nu e bine. Deci, eu as rezolva daca as fi cel care decide sau as fi liderul Opozitiei, as incerca sa pun capat in doua saptamani la aceasta criza, nu sa prelungim doua saptamani, pana dupa alegerile prezidentiale", a aratat liderul Uniunii.

Kelemen Hunor a punctat faptul ca UDMR va vota o eventuala motiune de cenzura depusa de Opozitie si nu va sustine o restructurare a Guvernului.

"Decizia noastra e luata, nu se schimba, nu s-a schimbat. Nu vom sustine o restructurare a Guvernului, restructurare politica si, daca va exista o motiune de cenzura, vom vota motiunea de cenzura", a reiterat liderul UDMR, potrivit site-ului Agerpres.

Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania a sustinut la Baile Homorod o prelegere cu titlul "Totul despre RESPEKT!", in cadrul unei tabere de pregatire pentru activitate politica organizata de Conferinta Tinerilor Maghiari (MIERT), in parteneriat cu UDMR.