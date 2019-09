"El este primul presedinte care in mandatul de cinci ani, pe 15 martie, care pentru maghiarii din Ardeal e la fel de important ca pentru orice maghiar din orice colt al lumii, nu a trimis niciun mesaj pentru maghiari. Iliescu, in al doilea mandat deja a facut un efort, Basescu a facut acest lucru indiferent daca a fost sincer sau nu, oamenii l-a crezut, deci in ambele mandate, Constantinescu evident a facut acest lucru, dar Iohannis nu a facut acest lucru. Acesta este un fapt, este un lucru pe care nu vreau sa-l interpretez in niciun fel, sa-l interpreteze oamenii", a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a mai declarat si ca numarul maghiarilor care il sustin pe Iohannis s-a injumatatit fata de 2014.

"82-83 la suta dintre maghiari in 2014 in turul doi au votat cu Iohannis. A stiut si Iohannis ca asa se va intampla, si noi am stiut, nu a fost nicio surpriza pentru nimeni. Acum, am facut un sondaj de opinie, nu de mult, dupa europarlamentare, si vorbim de alegatorii siguri, care merg la vot, deci 42% dintre acesti votanti l-ar sprijini pe Iohannis, deci s-a injumatatit numarul celor care il sustin pe Iohannis", a mai spus candidatul UDMR la prezidentiale.

Acesta a mai spus si ca, dupa ce Romania a avut mai multi presedinti Romani si unul sas, acum este momentul sa aiba si unul de origine maghiara.

"Klaus Iohannis a spart gheata in 2014, cand Romania a ales un sas ca si presedinte. De ce nu ne-am duce mai departe, deci de ce ar trebui sa ne intoarcem, acum vine randul unui maghiar. Cu romanii am facut destule incercari, lucrurile nu prea au mers, am facut o incercare si cu un sas, a iesit cum a iesit, nu suntem tocmai multumiti, dar acum sa incercam si un maghiar. Precis ca va fi mai bun decat cei care au fost pana acum, asta pot sa va garantez, va fi mai bun", a declarat candidatul UDMR.