Theodor Paleologu, candidat al PMP la alegerile prezidentiale, a declarat la Timisoara ca politica externa si de securitate intra in atributiile unui presedinte si ca "trebuie sa se implice in rezolvarea crizelor UE si nu doar sa figureze in poze de grup".

"Presedintele conduce diplomatia tarii. Aici as avea un lung pomelnic de neimpliniri. In contextul in care avem diplomati valorosi. Neimplinirile diplomatiei se datoreaza pe de o parte samavolniciilor facute de PSD in tara, iar pe de alta parte Ministerul de Externe a fost populat de tot felul de creaturi ale PSD care nu aveau ce cauta in Ministerul de Externe si in trecut PSD nu procedase atat de ticalos cum a facut-o in ultimii ani, or in diplomatie e nevoie de punerea in valoare a adevaratilor diplomati care, slava Domnului, exista", a spus Paleologu, potrivit adevarul.ro.

Unul dintre obiectivele Romaniei este intrarea in Spatiul Schengen

"Dintre obiectivele politice externe e intrarea in Spatiul Schengen si cred ca trebuie explicat de ce e important sa intram in Spatiul Schengen. Sunt avantaje de ordin economic. Cred ca UE are nevoie de o politica externa unitara. Imi dau seama ca nu cu asa ceva castigi alegerile, dar asta face presedintele Romaniei: trebuie sa se implice in rezolvarea crizelor UE si nu doar sa figureze in poze de grup. Sunt mandru ca presedintele meu e cel mai inalt in pozele de grup, dar regret ca nu se implica. Eu nu voi putea fi un presedinte inalt. Am 1,73, nu voi fi un presedinte inalt. UE in momentul de fata e un gigant economic si un pigmeu politic. UE trebuie sa conteze intre marii lumii, SUA, China si Rusia, deci trebuie sa se echilibreze”, a mai adaugat Theodor Paleologu.