In Parlament, mai multi deputati ai PSD si minoritati au depus un proiect legislativ pentru prevenirea si combaterea antitiganismului. Faptele vor fi pedepsite cu inchisoarea intre 3 luni si 10 ani, potrivit Mediafax

"Prezenta lege are ca scop stabilirea unor masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului. Fapta persoanei de a promova, in public, in orice mod, idei, conceptii sau doctrine antitiganiste se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi.

Distribuirea sau punerea la dispozitia publicului, prin orice mijloace, de stiri si informatii, materiale antitiganiste constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.

Confectionarea, vanzarea, raspandirea, precum si detinerea in vederea raspandirii de simboluri antitiganiste se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si utilizarea in public a simbolurilor antitiganiste", scrie in proiectul legislativ, potrivit site-ului realitatea.net.

In acelasi timp, "nu constituie infractiune daca vanzarea de simboluri atitiganiste este savarsita in interesul artei sau stiintei, cercetarii ori educatiei sau in scopul dezbaterii unor aspecte de interes public".

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, initierea sau constituirea unei organizatii cu caracter antitiganist, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unui astfel de grup”, potrivit proiectului de lege depus de mai multi deputati PSD si minoritati.