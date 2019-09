Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a scris intr-o postare pe pagina de Facebook, ca este ii este mai bine Roamaniei de cand presedintele Iohannis este in concediu.

"Romania merge mai bine cand «cadindatul» Iohannis este in concediu! In rarele momente in care vine la Cotroceni face numai lucruri rele: blocheaza legi, blocheaza guvernul, ataca orbeste pe toata lumea, arunca petarde in spatiul public pentru a produce panica in societate, asa cum a facut si aseara, cand a incercat din nou sa induca in spatiul public ideea ca Guvernul nu va mai putea plati pensii si salarii. Se vor plati si pensiile si salariile, in ciuda opozitiei dumneavoastra, domnule Iohannis!

Tot ce face Iohannis, atunci cand lucreaza, este in contradictie cu «Romania normala», pe care o propune ipocrit pe afisele lui electorale. Si isi permite toate aceste abuzuri de putere, pentru ca are imunitate absoluta! Acea imunitate la care spunea ca va renunta imediat dupa ce va deveni presedinte. O alta minciuna!

Domnul Iohannis este incapabil sa indeplineasca functia de mediator.

Partidele din opozitie se cotonogesc intre ele si nu sunt in stare sa formeze o majoritate, daramite sa conduca tara! Nici nu vor acest lucru, de altminteri! Pun celorlalti conditii imposibil de indeplinit, ca nu cumva sa treaca o motiune! Deci este fals ca PSD se agata de guvernare.

Plecam maine daca trece o motiune de cenzura si vine cineva care sa asigure functionarea Romaniei.

Dar nu trece pentru ca nu exista o alternativa si nu avem un presedinte mediator, care sa rezolve aceasta criza politica!

O vom rezolva noi, pentru ca noua ne pasa de aceasta tara.

Asadar, stati in concediu, domnule Presedinte! E cel mai bine pentru Romania!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.