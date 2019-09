"Uite cum am descoperit ieri ca Presedintele poate bloca ministri, ba poate pune pe avarie intregul guvern ca sa fie schimbat. Putere mare. Wow !!!! PSD-ul schelalaie.

Pai nu ni se tot spune ca nu se poate de ani de zile? Ca nu ar fi constitutional? Ca nu a avut ce face cand a numit-o pe Vasilica, cand a numit pe cei 80 (!!!) de ministri, cand a revocat-o pe LCK?

Acuma se poate pentru ca suntem in campanie electorala si atunci nu? Sau mai degraba nu s-a vrut pana acum?

Si da - imi permit sa intreb - ca eu am stat in frig zeci de ore la demonstratii si mi-am luat si gaze la greu pe 10 august. Eu si multi am facut ceva in ultimii ani. Asa ca am tot dreptul sa intreb si sa critic. Chit ca unora nu le convine. «Ghinion»", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.