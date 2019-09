Dan Barna a fost ales presedinte al partidului Uniunea Salvati Romania pentru un nou mandat. In cadrul scrutinului intern, care s-a desfasurat online in perioada 1-5 septembrie, au votat 9314 membri, iar Dan Barna a obtinut 6097 din voturi (65.75%).



"Cosette Chichirau si Alexandru Surcel, contracandidatii lui Dan Barna, au obtinut 2907 (31.35%) si respectiv 269 (2.90%) dintre voturilor membrilor USR.

Potrivit statutului, presedintele USR este ales prin vot electronic secret de catre toti membrii partidului, ceea ce ii asigura o larga reprezentativitate si legitimitate.

Rezultatul scrutinului intern va fi validat de Congresul USR care va avea loc la Timisoara pe 14 septembrie. In cadrul Congresului de la Timisoara vor fi alesi si noii membri ai Biroului National al USR.

Mandatul presedintelui USR este de maxim 4 ani, iar o persoana nu poate detine functia de presedinte mai mult de 10 ani, indiferent daca anii sunt consecutivi sau nu.

Dan Barna a devenit presedintele USR in octombrie 2017, in urma unui congres extraordinar. In ultimii doi ani, sub conducerea lui Dan Barna, partidul a avut o extindere accelerata si a ajuns la 16.000 de membri si peste 550 de filiale.

In urma cu o luna de zile, Dan Barna a fost desemnat candidatul aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale din acest an si cele doua partide strang semnaturi pentru inscrierea in cursa electorala din noiembrie 2019", se arata intr-un comunicat.