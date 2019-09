Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca respinge categoric propunerile pentru ministrii interimari.



"PSD e responsabil fata de guvernarea Romaniei. Aceasta criza de care sunt vinovati PSD si toti aliatii lor tinde sa aiba consecinte din ce in ce mai grave, care vor fi resimtite de toti cetatenii. Conflictele din coalitia de guvernare, disperarea PSD de a ramane la putere, luptele interne si targuieli pe functii nu au nicio legatura cu agenda reala a romanilor. Eu nu girez sub nicio forma un astfel de joc politic meschin, ca atare resping categoric propunerile inaintate pentru ministrii interimari", a anuntat Iohannis, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

Iohannis a mentionat ca Guvernul actual si-a schimbat componenta politica, iar, in aceste conditii, Constitutia indica, "fara echivoc, ce trebuie sa faca prim-ministrul".

In acest sens, presedintele a precizat ca este "datoria si obligatia" Vioricai Dancila sa mearga "de urgenta" in Parlament pentru a obtine votul de validare.

In opinia sa, Guvernul "nu mai are legitimitate" in fata romanilor inca din 26 mai, cand cetatenii au sanctionat prin vot actuala guvernare.

"Acum, Guvernul nu mai are nici legitimitate politica si asta explica frica doamnei premier de a se prezenta in fata Legislativului. Solutia nu este aceea de a prelungi criza prin tot felul de carpeli, precum desemnarea unor interimari, ci de a transa situatia cat mai curand in Parlament. Acesta este unicul mod prin care Guvernul poate incerca sa isi recapete macar legitimitatea politica", a spus Iohannis.