Prim-ministrul Viorica Dancila sustine ca ar vrea ca toti reprezentantii din Parlamentul European sa sustina propunerile din partea Romaniei pentru functia de comisar european, tinand sa precizeze ca atunci cand era europarlamentar, l-a sustinut pe Dacian Ciolos pentru o functie in Executivul de la Bruxelles.



"Eu nu am vazut nimic oficial (privind respingerea propunerilor de comisar - n.r.). Am vazut dorinta unora de a avea comisarii respinsi, pentru ca avantajele politice sunt mai importante decat imaginea Romaniei. Am fost europarlamentar si, indiferent de cine a fost nominalizat comisar european, chiar domnul Ciolos, cand a venit comisar pe agricultura - eram membru al Comisiei pentru agricultura din PE - am sustinut candidatura domniei sale pentru ca era reprezentantul Romaniei. As vrea sa vad aceeasi abordare si aceeasi responsabilitate din partea tuturor.

Am spus si repet - avem 45 de zile de cand presedintele numeste ministrii interimari. In cele 45 de zile vom alege perioada in care vom merge in Parlament", a declarat Dancila, citata de antena3.ro.