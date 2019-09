Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca a cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta.



"Impreuna cu Parlamentul si cu celelalte institutii publice responsabile, am inceput pregatirea organizarii si desfasurarii scrutinului electoral din aceasta toamna pentru alegerea presedintelui Romaniei. La nivelul Guvernului am adoptat un set de masuri pentru o cat mai buna organizare a procesului electoral, indiferent ca este exercitat in tara sau in strainatate. Dupa cum stiti, pentru romanii din diaspora votul va dura trei zile si va fi organizat atat in sectii de votare, cat si prin corespondenta. Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Romanilor de Pretutindeni deruleaza o campanie de informare pentru ca romanii din afara granitelor sa cunoasca toate detaliile legate de procesul electoral. Am cerut conducerii Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul Electoral, astfel incat sa creasca numarul cetatenilor care pot vota prin corespondenta", a declarat Viorica Dancila, prezenta la deschiderea oficiala a Forumului Romanilor de Pretutindeni.

Ea a mentionat ca evenimentul organizat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (in perioada 4-8 septembrie) reprezinta un bun prilej pentru discuta despre proiecte si initiative "care sa-i pastreze conectati cu tara pe romanii din afara granitelor si chiar sa-i determine sa revina acasa". In acest sens, Dancila a facut referire la proiecte pe care Guvernul roman le finanteaza pentru pastrarea, promovarea si afirmarea identitatii romanesti, exemplificand programul de burse pentru elevii etnici romani din Ucraina.

"Pe langa proiectele culturale desfasurate in comunitatile de romani din strainatate, am continuat si dezvoltat Programul taberelor ARC, pentru a da posibilitatea cat mai multor copii si tineri romani care traiesc in afara granitelor sa revina in Romania si sa cunoasca tara parintilor si bunicilor lor. Promovarea si respectarea drepturilor romanilor de pretutindeni sunt permanent in atentia Guvernului. In acest sens, anul 2019 reprezinta al doilea an in care campania nationala 'Informare acasa, siguranta in lume' a ajuns in toate judetele tarii si in toate comunitatile in care dumneavoastra ati ales sa traiti", s-a adresat prim-ministrul celor prezenti.

Dancila a mentionat ca Guvernul a facut demersuri pentru simplificarea si reducerea birocratiei si a eliminat taxele consulare pentru a veni in sprijinul romanilor de pretutindeni.

In ce priveste masurile menite sa ii convinga pe cat mai multi romani sa revina in tara, Dancila a vorbit despre "cresterea economica si majorarea consistenta a salariilor", dar si despre programe prin care emigrantii sunt incurajati sa se reintoarca si sa-si dezvolte propriile afaceri.

"As dori sa subliniez Programul Diaspora Start-UP, finantat din fonduri europene si Programul Start-UP Nation, finantat prin fonduri guvernamentale, care ofera oportunitati de intoarcere in tara si de valorificare a abilitatilor profesionale si antreprenoriale. Pe langa cursurile de formare antreprenoriala, romanii din strainatate care doresc sa-si deschida in Romania propria afacere pot accesa fonduri de pana la 40.000 de euro pentru fiecare proiect", a spus premierul, potrivit Agerpres.