Dan Barna, candidat al USR la alegerile prezidentiale, sustine ca tot ceea ce au dat Dragnea si cei de la PSD romanilor au fost "crize dupa crize, abuzuri si ilegalitati". Acesta ii cere premierului sa se prezinte la votul de reconfirmare. In cazul in care Viorica Dancila nu va veni, vor depune motiune de cenzura.

"Politica crizei! Asta au dat Dragnea si PSD romanilor in ultimii trei ani, crize dupa crize, abuzuri, ilegalitati si o incompetenta strigatoare la cer. Dancila continua politica lui Dragnea si se agata de scaun ca sa supravietuiasca.

In loc sa gaseasca oameni onesti si competenti pentru functiile de ministri si sa vina cu ei in Parlament, asa cum ii cere legea si cum asteapta cetatenii, Viorica Dancila trage de timp, pentru ca nu mai are majoritate si nici legitimitate, inca 45 de zile.

Doamna Dancila, veniti in Parlament pentru votul de reconfirmare. Daca nu veniti, depunem motiune de cenzura. USR este pregatit sa voteze o motiune de cenzura si sa deschidem astfel calea catre alegeri anticipate si o noua guvernare, una care sa fie in stare sa guverneze Romania cu adevarat.

Cerem si presedintelui Romaniei sa cheme partidele la discutii pentru un acord de declansare a anticipatelor", a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.