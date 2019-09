Andrei Caramitru, membru USR, a scris despre Eugen Teodorovici, care vrea sa impoziteze diaspora, ca este "mai prost decat Viorica si mai ticalos decat Dragnea".



"Orlando e mai prost decat Viorica si mai ticalos decat Dragnea.

Vrea mai nou sa «monitorizeze» si sa impoziteze diaspora. Mai discotecarule - legile europene si tratatele de dubla impunere din UE, semnate de Romania - «inteligentule», spun clar: daca ai rezidenta in alta tara si nu stai in Romania macar 6 luni pe an, statul roman NU te poate impozita.

Discotecarule - daca esti disperat dupa bani - taie naibii pensiile speciale si spune la ANAF ca au voie sa controleze si firmele «de partid» care nu platesc nimic. Ca vorbim de zeci de miliarde «pierdute» anual in buzunarele prietenilor tai.

Si dragii mei din Diaspora - nu uitati ce aveti de facut. Ne vedem toti la vot da?", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.