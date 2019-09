Florin Citu, senatorul liberal, a explicat intr-o postare pe Facebook ca cei de la PSD sunt "comunisti" si ca "promiteau in programul lor de guvernare investii de 6.7% din PIB pentru 2019", dar i-au mintit pe romani.



"Comunistilor veti plati pentru tot!

Unde este diferenta de bani intre ce ati promis ca investiti de la buget, ati bugetat si executie? Vad ca cei de la Curtea de Conturi inca va protejeaza. Ii va costa.

I-ati mintit pe romani si acum incearcati sa scapati fara sa platiti. Nu se poate. Veti plati.

Aesti ipocriti promiteau in programul lor de guvernare investii de 6.7% din PIB pentru 2019. Va dati seama cat de ticalosi sunt?

Comunistilor, nu va este rusine? Ar trebui sa veniti in fiecare zi si sa va cereti scuze romanilor pentru ca i-ati mintit.

Stiu ca cer prea mult de la niste bugetofagi si sustinatori ai statului maximal.

Romanii mai au nevoie de o clarificare.

Unde se regasesc in programul de guvenare nenorocirile si ticalosiile din OUG 114?

La fiecare ticalosie pe care ati aprobat-o am venit si v-am explicat de ce este o prostie si nu trebuie aprobata. Nu m-ati ascultat.

V-am zis de FSDI ca este neconstitutional si am avut dreptate, v-am zis ca de oug 114 ca doar un prost putea sa o faca si am avut dreptate, v-am zis de TVA defalcat si am avut dreptate, v-am zis de inflatie si am avut drepate, v-am zis de dobanzi si am avut dreptate, v-am zis ca veti fura banii de la investitii si am avut dreptate, v-am zis ca aveti gauari la buget si am avut dreptate, etc.

Vreti sa vedeti cum o guvernare liberala creste bunastarea pentru toti romanii (nu doar pentru votantii si membri PSD), nu creste povara fiscala asupra sectorului privat si nu nenoroceste generatiile viitoare?

Plecati de la guveranare si va aratam", a scris Citu pe Facebook.