"Inchidem aceasta zi cu un alt agitator al scenei politice.

Am vazut astazi in Victor Ponta un om disperat, iresponsabil si lipsit de credibilitate. Am vazut un om care, pentru a-si atinge scopul personal, e in stare sa minta, sa acuze fara sa prezinte dovezi, sa calce si pe cadavre. Nu toti oamenii sunt de vanzare si asta nu intelege Ponta. Nu toti asteapta recompense pentru a vedea calea corecta. Aceasta nu e abordarea mea si, in mod cert, nu este modul meu de a face lucruri.

Victor Ponta a atacat astazi Prim-ministrul tarii cu acuzatii neprobate si l-a amenintat cu mascatii. Aceste declaratii sunt de o gravitate extrema care pot avea repercusiuni serioase si pot induce prejudicii de imagine atat in plan intern, cat si in plan extern.

Daca Victor Ponta mai vrea sa aiba vreo farama de credibilitate in fata oamenilor, este dator sa aduca probe. Il somez sa prezinte public dovezi pentru toate aceste acuzatii. In caz contrar, voi depune plangere penala impotriva domnului Ponta pentru atac la Prim-ministrul Romaniei", a scris Viorica Dancila pe Facebook.