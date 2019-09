Fostul premier Victor Ponta este de parere ca fostul presedinte Traian Basescu are un blat cu premierul Viorica Dancila, mentionand ca trebuie insistat ca sefa Executivului sa vina sa ceara votul in Parlament.



"Am discutat cu colegii parlamentari - suntem 29 - am facut calcule, apropo de majoritati, si asteptam ca doamna Dancila, asa cum ne-a anuntat ca are majoritate, ca are voturi, ca a cumparat parlamentari - cu o suta de mii, cu doua sute de mii, nu stiu cu cat i-a cumparat, treaba ei -, sa vina in Parlament cat mai urgent, chiar saptamana viitoare, sa ceara votul pentru noul Guvern. Obtine 233 de voturi - activeaza in continuare, nu le obtine, atunci putem sa trecem la ceea ce noi consideram ca o solutie urgenta, si anume un nou guvern.

Sa o vedem. Nu o sa va spun niciodata ca fac ceva ce nu vad. (...) Ce sa semnez? Ca n-am nicio hartie in fata. (...) E pe drum, la noi nu a ajuns. Nu am vazut textul. Primul lucru - vrem sa vedem daca toata lumea joaca corect. Eu, de exemplu, cred ca domnul Basescu are un blat cu Viorica Dancila. Cum a reusit la Senat sa vedem daca ii lasa pe deputati sa semneze si sa voteze motiunea, ca Basescu are blatul cu Dancila si probabil ca nu ii lasa. Dupa, sigur, impreuna cu cei de la ALDE o sa formulam un punct de vedere. Nu sustinem Guvernul actual. (...) Cred in continuare ca trebuie sa insistam ca doamna Dancila sa vina sa ceara votul in Parlament", a declarat Ponta, citat de stirileprotv.ro.