Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala pentru a reclama existenta unui conflict juridic cu seful statului.



"Este absolut incalificabil modul in care candidatul Iohannis se foloseste de tribuna oficiala a Administratiei Prezidentiale pentru a-si lansa mesajele de campanie. Miercurea trecuta refuza nejustificat numirea de ministri in Guvernul Romaniei. O saptamana mai tarziu, domnul Iohannis blocheaza din nou numirea ministrilor interimari in Guvernul Romaniei, refuzand de data aceasta sa dea un raspuns. Suntem intr-o situatie fara precedent, o situatie de confuzie si dezechilibru generata de comportamentul iresponsabil si egoist al presedintelui. Domnul presedinte Iohannis are obsesia blocajelor. (...) Si pentru ca romanii merita sa nu fie implicati si sacrificati de catre presedinte in numele ambitiei prezidentiale, Guvernul Romaniei va sesiza Curtea Constitutionala pentru a reclama un conflict juridic cu seful statului. Romanii nu au de ce sa asiste la acest spectacol de prost gust pe care il fac cei carora le-au dat votul. Fie ca realizeaza sau nu, tot la vot vor fi sanctionati pentru toate aceste dovezi de egoism, de inconstienta si de lipsa de responsabilitate pentru tara", a spus Dancila, intr-o declaratie sustinuta la sediul PSD.

Ea a adaugat ca presedintele Klaus Iohannis continua sa incalce Constitutia si legile statului, "in total dispret fata de interesele tarii", scrie Agerpres.

"Nu suntem pentru prima data in aceasta situatie si este evident ca domnul Iohannis nu a inteles si nu intelege ce se intampla dupa vacantarea unor posturi in Guvern. Prin intarzierea numirii ministrilor interimari pe posturile eliberate in urma demisiei ministrilor ALDE, Klaus Iohannis incalca deciziile Curtii Constitutionale care consacra principiul cooperarii si colaborarii loiale intre institutiile publice", a afirmat Dancila.

Dancila sustine ca Romania se afla intr-o situatie de "confuzie si dezechilibru" generata de comportamentul "iresponsabil si egoist" al sefului statului.

PSD este specialist in a taragana lucrurile, iar Guvernul PSD ar fi trebuit sa plece demult, a afirmat miercuri presedintele Klaus Iohannis, care a reprosat actualei puteri faptul ca nu a luat masurile necesare astfel incat cazuri precum cel de la Caracal sa fie tratate cu mai multa operativitate.

"In urma cu cateva saptamani, tragedia cumplita de la Caracal ne-a aratat cat de multe si de profunde sunt disfunctionalitatile din interiorul unor institutii ale statului. Incompetenta, lipsa unor proceduri clare, coruptia, indiferenta, toate acestea au dus la un deznodamant cutremurator: incapacitatea statului de a salva vietile propriilor cetateni. Am cerut Guvernului ca pana la finalul lunii august sa adopte o serie de masuri astfel incat, in situatii precum cea de la Caracal, sa nu mai existe intarzieri criminale in actiunea organelor statului. Am si indicat Guvernului in sedinta CSAT din 30 iulie ce masuri esentiale ar trebui luate cu prioritate. PSD, preocupat insa de solutionarea crizelor interne, continua sa ignore rezolvarea urgentelor care sunt importante pentru cetateni si care au un impact direct asupra vietii si sigurantei lor de zi cu zi", a declarat presedintele, la Palatul Cotroceni.

El a mentionat ca in acest interval au fost adoptate "doar cateva masuri punctuale, luate la cald, sub presiunea publica" si ca o serie de sefi au fost mutati "de la o institutie la alta", fara a fi sanctionati "pentru incompetenta" lor.

"Asa cum ne-a aratat in nenumarate randuri, PSD este specialist in a taragana lucrurile, sperand ca oamenii sa uite cui ii revine, de fapt, responsabilitatea. Vedem in aceste zile doar o lupta politica surda pentru a ramane cu orice pret la putere. Tot ceea ce avertizam la inceputul anului despre buget, din pacate s-a adeverit. Investitii majore nu se fac, spitale si autostrazi nu se construiesc. PSD nu este preocupat de toate aceste lucruri, lucruri care sunt de maxim interes pentru oameni, ci doar de a-si securiza puterea, scotand functii la mezat. Asa arata o guvernare esuata", a spus presedintele.

Seful statului a reprosat PSD si faptul ca "intarzie nepermis" si modificarile legislative necesare pentru ca situatii precum cea de la Caracal sa fie tratate cu mai multa operativitate.

"PSD a primit mai multe propuneri concrete - pe unele le-am transmis chiar eu - insa acestea sunt pur si simplu ignorate. Mai mult, pesedistii au abandonat propuneri de rezolvare a unor chestiuni sistemice atunci cand baronii lor au inteles ca asta inseamna, de fapt, renuntarea la controlul politic pe Justitie si Politie", a adaugat el.

Klaus Iohannis a declarat, de asemenea, ca social-democratii "refuza sa faca pasii necesari pentru a corecta gravele carente create prin propriile lor decizii" in ultimii ani. In acest sens, el a atras atentia asupra faptului ca legea recursului compensatoriu nu a fost abrogata, desi "a generat numeroase efecte negative".

"Cei din Guvernul PSD au permis, prin incompetenta si inactivitate, ca imaginea institutiilor statului sa fie grav afectata. Astazi, Politia Romana - o institutie fundamentala in Romania - are probleme de credibilitate din cauza politizarii excesive. Am mai spus-o si o repet: am ajuns aici pentru ca guvernele din ultimii ani au umplut tara de incompetenti in functii, au fost dati afara prea multi profesionisti si au fost pusi in locul lor oameni incapabili. Guvernul PSD a facut mult rau Romaniei si ar fi trebuit sa plece demult. Romanii isi doresc o alta guvernare si o vor avea, o guvernare responsabila, pentru ca impreuna sa facem Romania functionala", a subliniat presedintele.