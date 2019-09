Teodor Melescanu, senator ALDE, a declarat miercuri ca nu va renunta la candidatura pentru sefia Senatului, chiar daca a fost amenintat ca va fi suspendat din partid daca nu face asta. Solutia cu care a venit senatorul este sa se autosuspende.

"Eu am discutat cu toata lumea. Sper sa-mi inteleaga decizia. Eu am avut o oferta pe care am acceptat-o si nu este vorba despre altceva.(....)Exista o posibilitate foarte simpla: eu sa ma suspend pentru vreo 6 luni sau cat este nevoie, dar sa raman afiliat grupului ALDE”, a declarat Melescanu, potrivit hotnews.ro.

Intrebat daca exista posibilitatea sa se razgandeasca, acesta a raspuns: "In niciun caz. Cand iau o decizie, o duc pana la capat. E o decizie (excluderea sa din ALDE - n.r.) care dupa parerea mea nu are o baza juridica necesara. Dupa parerea mea, nu exista niciun argument pentru aceasta excludere Am discutat cu toata lumea. Speram sa inteleaga. Eu am o candidatura, am acceptat-o, sper sa obtin numarul necesar de voturi".

