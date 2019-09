Kelemen Hunor, candidat al UDMR la alegerile pentru Presedintia Romaniei, a declarat miercuri ca isi doreste o campanie electorala "mai relaxata", in care sa vorbeasca in mod deschis despre problemele societatii.





"Campania noastra va incerca sa fie o campanie mai relaxata, fiindca eu nu trebuie sa ma uit la sondaje, nu trebuie sa ma uit la cifre, nu trebuie sa ma uit cine vine in spatele meu, cine ma prinde din spate. De aceea vom vorbi direct, vom vorbi sincer, deschis, despre toate problemele societatii noastre, asa cum o vedem noi. (...) Tinta noastra este sa avem mesajele foarte clare si sa reusim sa aducem aceste mesaje in fata societatii. Asta e tinta noastra. Sa fie o campanie faina, relaxata, o campanie - daca se poate - si cu mult umor si sa aratam ca se poate altfel. Se poate sa existe o viziune pe termen lung si nu neaparat, asa, o lupta viscerala pentru cateva procente si fara sa discutam despre subiecte. In rest, sigur, e bine sa avem voturi multe. Vom avea voturile asa cum ne-am obisnuit, probabil. Vom avea voturi si de la romani. Si de la maghiari, in primul rand. Si de la toti cetatenii care se gandesc sa ne dea votul", a aratat el intr-o conferinta de presa sustinuta la Parlament.

Totodata, a reamintit ca incepand din 1996, UDMR a avut candidat pentru alegerile prezidentiale. Kelemen Hunor a apreciat ca o astfel de candidatura din partea Uniunii reprezinta "o chestiune de onoare", avand in vedere ca exista si o "asteptare" in acest sens din partea comunitatii maghiare.

"Este important sa aratam ca avem drepturi egale, sansa egala, in principiu. Si sa aratam ca avem o viziune despre Romania si cetatenii sai, indiferent de etnia lor. Sa vorbim, sigur, despre comunitatea noastra, fiindca din 1990 niciun candidat la alegerile prezidentiale nu a venit cu o oferta spre minoritatile etnice, spre comunitatea maghiara si nu a vorbit despre aceste aspecte si problemele minoritatilor etnice", a spus el.

Totodata, liderul UDMR a apreciat ca cea mai mare problema a Romaniei o reprezinta cei peste 200.000 de cetateni care emigreaza anual, scrie Agerpres.

Kelemen Hunor a anuntat ca incepand de vineri, purtatorul de cuvant al UDMR este Csilla Hegedus, fost ministru al Culturii in perioada noiembrie-decembrie 2014.

"Este o persoana bine pregatita, cunoaste politica romaneasca, a fost secretar de stat, a fost pentru o perioada scurta ministru. Este vicepresedinte executiv", a spus el.

Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) l-a desemnat, vineri, la Targu Mures, pe Kelemen Hunor candidat al UDMR la alegerile pentru Presedintia Romaniei, acesta fiind singura propunere formulata in cadrul Consiliului Consultativ, iar sloganul sub care va candida este: "Respect pentru toti!".