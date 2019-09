Lia Olguta Vasilescu reactioneaza in legatura cu proiectul controversat de lege ce ar presupune ca sambata sa fie zi lucratoare, mai ales dupa explicatiile initoatorului acesteia, Dan Vilceanu.



"Oameni buni! Cititi ce explicatii halucinante si nesimtite da acest personaj care va prelua ministerul Muncii cand ajunge la guvernare PNL, cand raspunde de ce vrea ca sambata sa devina zi lucratoare!!! OAMENII VOR sa lucreze sambata sau duminica, stie asta de cand era el patron, cica... Si daca totusi oamenii nu vor sa lucreze si sambata si nu se inteleg cu angajatorul, sa isi dea demisia ca e plina de joburi piata muncii si sa isi caute in alta parte... Stiti ce au inteles toti haBARNistii astia si altii ca ei din votul din 26 mai? Ca romanii s-au saturat de cresteri de pensii si salarii si vor pe unii care sa puna ordine in tara asta! Nici comunistii nu indrazneau sa spuna ca vin oamenii de drag la munca... Asa ceva?", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.

"Incercand sa iasa din corzi dupa ce a scris un proiect de lege de transformare a zilei de sambata in zi lucratoare, viitorul ministru al Muncii din partea PNL iese azi si spune ca stirea e un fake news al PSD. Ce e Bobita, nu iti mai recunosti semnatura? Tu vrei sa se renunte la un drept al angajatului, obtinut prin revolutie, la doua zile de week end pentru a ramane cu una libera si cealalta negociata cu angajatorul. Daca acum angajatorul te cheama de acasa sambata sau duminica iti plateste dublu si iti da si o alta zi libera din saptamana pentru repaos. Si atunci tu ce vrei sa schimbi? De ce minti ca prin legea ta angajatul poate fi platit suplimentar daca lucreaza sambata sau duminica? Pai asa e acum obligatoriu! Doar ca tu vrei sa negocieze cu patronul pentru asta! E jenant si ca spui ca sindicatele te-au felicitat! Care sindicate? Spui ca Sanitas. Ai idee cum se normeaza munca in sanatate? Doctorii au o norma de 7 ore pe zi si garzi. Sistemul functioneaza asa de cand s-au inventat spitalele in Romania! Te asteptau pe tine sa le schimbi legea? Chiar asa... Sanitas, nicio reactie? Ca eu nu cred ca vreti voi asa ceva...", a mai scris fostul ministru al Muncii pe aceeasi retea de socializare.