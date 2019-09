Fostul premier Victor Ponta sustine ca este usor sa critici, insa se dovedeste destul de greu atunci cand trebuie facut ceva.



"1. Ne-au facut cu ou si cu otet , inclusiv plangeri la DNA, ca nu am organizat bine alegerile in Diaspora (chiar aveau dreptate) - acum insa vedem ca ei nu sunt in stare sa isi organizeze propriile alegeri!

2. Au strigat sa plec de la guvernare in 2015 ca nu mai sunt bun (poate aveau dreptate ) - dar au venit ei cu Ciolos in 2016 si au ajuns sa spuna si prietenii lor ca 'mai bine era totusi pe vremea lui Ponta'!

3. Acum striga sa plece Guvernul 'Dancila' ca nu e bun (chiar eu dreptate) - dar ei nu vor sa vina la guvernare decat daca se fac alegeri anticipate (despre care stiu sigur ca nu se pot face)!

Morala: e usor sa critici - e greu sa faci! Tare la strigat - moale la facut! Haideti sa ne concentram totusi pe cum sa facem ceva! Sa fim PRO - nu doar CONTRA!", a scris Ponta pe Facebook.