Senatorul Teodor Melescanu a declarat marti ca nu intentioneaza sa isi retraga candidatura pentru sefia Senatului, mentionand ca in acest fel ALDE va avea garantia ca va fi tratat corect.

"Nu, eu am acceptat candidatura si sper sa am numarul de voturi necesare. Oricum, e o situatie in care Parlamentul va avea un rol foarte important", a aratat el, inaintea sedintei Biroului Politic Central al ALDE.

Intrebat de ce nu a renuntat la candidatura, desi presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, i-a cerut acest lucru, Melescanu a precizat ca in acest fel partidul din care face parte va fi tratat "foarte corect".

"Voi fi presedinte al Senatului impartial cu toata lumea. (...) Am crezut ca este o chestiune foarte importanta si necesara. (...) (In acest fel, ALDE - n.r.) are garantia ca va fi tratat foarte corect, ca si toti ceilalti", a spus el.

Intrebat daca pana acum ALDE nu a avut parte de un astfel de tratament, Melescanu a replicat: "Nu intotdeauna".

Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, ca partidul sau putea sa revendice functia de presedinte al Senatului, dar l-a propus pe Teodor Melescanu pentru ca locul a fost al ALDE, iar social-democratii au vrut sa arate ca sunt "corecti pana la capat".

Teodor Melescanu a declarat luni ca s-a discutat in grupul senatorial ALDE despre sustinerea sa de catre PSD pentru functia de presedinte al Senatului, precizand ca exista retineri foarte multe din partea colegilor sai, dar ca pana la urma decizia va apartine plenului, potrivit Agerpres.