USR considera ca propunerea lui Teodor Melescanu ca presedinte al Senatului este inacceptabila. Reprezinta un afront adus zecilor de mii de romani din Diaspora care, pe 26 mai 2019, au stat ore intregi la coada ca sa voteze.



"Teodor Melescanu in fruntea Senatului este raspunsul obraznic al PSD-ului la pierderea alegerilor europarlamentare. Este total inadmisibil sa-l propui in fruntea Senatului pe cel care a supervizat dezastrul de la alegerille de pe 26 mai. Numirea sa este un afront adus tuturor celor care au stat ore intregi la coada ca sa-si exercite un drept garantat de Constitutie", transmite Radu Mihail, senator USR de Diaspora.

In cazul in care propunerea va veni in plenul Senatului, senatorii USR vor vota impotriva, se arata intr-un comunicat USR.