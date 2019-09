Primarul Capitalei, Gabriela Firea, respinge ferm "orice zvonuri, insinuari si intoxicari ale opiniei publice care fac referire la asa-zise defrisari ale unor arbori cu valoare istorica" din Parcul Cismigiu.



"Am inteles ca reprezentanti ai unor asociatii si partide doresc prin orice mijloace sa 'salveze' parcul Cismigiu de la reabilitare! Vazand ca nu au obtinut in mediul online efectele scontate, sustinand, eronat, ca Primaria Capitalei vrea sa defriseze copaci din parcul Cismigiu, incearca acum sa profite de sensibilitatea pentru probleme ecologice a unor personalitati culturale, de a caror imagine doresc sa se foloseasca pentru a derula o campanie calomnioasa impotriva mea si a Primariei Capitalei!

Asa cum am declarat public, in repetate randuri, acest proiect urmareste RESTAURAREA acestui parc, pastrand amprenta sa istorica.

Proiectul NU propune infiintarea unor noi spatii comerciale si nici defrisari de arbori pentru realizarea de restaurante, ci sunt prevazute plantari noi, dar si demontarea unor constructii care imprima parcului o imagine improprie. Subliniez inca o data ca toate interventiile vor fi corelate cu statutul de monument istoric al parcului!

RESPING FERM orice zvonuri, insinuari si intoxicari ale opiniei publice care fac referire la asa-zise defrisari ale unor arbori cu valoare istorica si consider ca este injositor pentru orice om politic sa se foloseasca de oameni de valoare pe care, inducandu-i in eroare, sa-i transforme in instrumente politice!

Este ultima precizare publica pe care o fac. Cu cei care mai continua minciuna cu defrisarile si restaurantele, ma voi vedea direct la tribunal!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.