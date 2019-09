Raluca Turcan sustine ca Executivul nu mai are nici legitimitate, nici sustinere parlamentara, motiv pentru care PNL va continua demersurile pentru a asigura succesul unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila.



"Economia, educatia, sanatatea, administratia publica, sistemul pensiilor speciale, justitia sunt domeniile prioritare in care PNL va depune propuneri legislative, in aceasta sesiune parlamentara.

PNL va continua demersurile pentru a asigura succesul unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila, Executiv care nu mai are nici legitimitate, nici sustinere parlamentara.

In ultimii doi ani si jumatate, lipsa proiectelor de dezvoltare in sectoarele – cheie ale societatii s-au resimtit in nivelul de trai al oamenilor. PNL si-a propus ca, in aceasta sesiune parlamentara, sa initieze legi care sa repare dezastrul creat de inca actuala guvernare, in aceste domenii.

Vom lupta, cu aceeasi consecventa, pentru a elimina pana la ultima ramasita ingerintele PSD in domeniul justitiei. Se impune, urgent, corectarea legislatiei in acest domeniu:



Abrogarea urgenta a recursului compensatoriu;



Desfiintarea sectiei speciale pentru investigarea magistratilor;



Modificarea Constitutiei pentru transpunerea legislativa a rezultatul referendumului din 26 mai.

In domeniul economic, vom adopta masuri care sa stimuleze investitiile private si sa permita companiilor sa devina mai productive:



Proiectul legislativ care tine de eliminarea supraimpozitarii contractelor part-time si eliminarea supra-accizei la carburant;



Proiectul de lege pentru stimularea agentilor bun platnici;



Oficiul unic pentru agentii economici;



Proiectul prin care companiile vor putea stimula/fideliza angajatii prin utilizarea unui procent din impozitul pe profit datorat;



Scutirea impozitarii profitului reinvestit pentru mijloacele de transport noi;



Imbunatatirea legii off shore.

In domeniul educatiei, prioritatile noastre se vor concentra in continuare pe:



Alimentatia diversificata in scoli;



Generalizarea Proiectului After School;



Stoparea "Fenomenului Braila";



Cresterea numarului de consilieri scolari;



Transportul elevilor si profesorilor navetisti;



Eficientizarea burselor profesionale pentru imbunatatirea invatamantului profesional.

In domeniul Sanatatii, initiativele parlamentarilor PNL vizeaza reorganizarea cabinetelor de medicina de familie, precum si includerea orelor de garda ale medicilor in calculul contributiei pentru pensii.

Administratia publica a fost o prioritate pentru PNL inca din sesiunea trecuta. Proiectele pe care le vom sustine in continuare prevad:



100% din impozitul pe venit, inclusiv cel din pensii, sa ramana integral la nivelul autoritatilor publice locale;



80% din fiecare redeventa miniera sa se transfere catre bugetul autoritatii locale pe al carui teritoriu administrativ se desfasoara exploatarea;



Simplificarea procedurii de emitere a avizelor necesare autorizatiei de constructie de catre serviciile deconcentrate ale autoritatilor centrale.

De asemenea, avem in vedere depunerea unor propuneri pentru eliminarea pensiilor speciale si recalcularea pensiilor, dar si pentru modificarea legislatiei in vederea alegerii primarilor in doua tururi.

Cresterea reprezentativitatii pentru diaspora este o alta prioritate a PNL, propunerea noastra fiind ca numarul de parlamentari pentru romanii cu domiciliul in strainatate sa fie mai mare decat cel actual", a scris Turcan pe Facebook.