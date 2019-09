Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a criticat luni varianta avansata de liderul USR, Dan Barna, care a anuntat ca isi doreste alegeri anticipate, si a afirmat ca acesta "mai bine s-ar ocupa sa guverneze".



"Domnul Barna va minte si e urat ca un om politic tanar va minte. Pentru ca stie, cred ca i-au explicat si altii, ca nu ai cum sa faci anticipate in ultimele sase luni ale mandatului presedintelui. Si din februarie cum face? Daca candideaza domnul Barna sau domnul Orban la functia de prim-ministru si accepta sa il picam in Parlament de doua ori? Hai sa fim seriosi! Mai bine s-ar ocupa sa guverneze. A, au guvernat in 2016 foarte prost si de asta au luat bataie. Sa aiba grija de data asta sa o faca mai bine. Daca il pun tot pe Ciolos o sa fie ca in 2016", a declarat liderul PRO Romania, la Parlament.

El a opinat ca PNL si USR vor reprezenta o alternativa credibila abia in momentul in care vor avansa un program de guvernare si vor incheia un acord politic.

"Daca fac un acord politic de guvernare PNL - USR... Nu cu noi, precizez foarte clar - ca aici am vazut ca si domnul Barna parca era Dancila II si chiar e o jignire de data aceasta pentru el - ca zicea ca el nu vrea cu Ponta. Pai nici noi nu vrem cu el, adica nu despre asta era vorba. Cred ca nu a inteles despre ce era vorba, de aceea spun ca mi s-a parut ca parca era Dancila. Si anume: sa isi faca ei, PNL si USR, un acord de guvernare, sa vina cu un premier, cu un program de guvernare si atunci reprezinta o alternativa. Acum nu reprezinta nimic, decat niste oameni care vorbesc pe la televizor", a spus Ponta.

Liderul PRO Romania a sustinut ca, in acest moment, singura persoana care are atributiile constitutionale sa formeze o noua majoritate este presedintele Klaus Iohannis, dar a mentionat ca seful statului asteapta probabil ca prim-ministrul sa se prezinte in Parlament.

Luni, presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca alianta USR - PLUS poate intra la guvernare doar in conditiile unei majoritati parlamentare care sa sustina reformele de care Romania are nevoie. El a mai afirmat ca alianta isi doreste alegeri anticipate "cat mai curand posibil", dar si ca Romania "are nevoie de un guvern de tranzitie, care sa organizeze cat mai degraba" aceste alegeri.

"Alianta USR PLUS este decisa si va intra la guvernare si poate intra la guvernare, in orice moment, doar in conditiile unei majoritati care sa sustina reformele de care Romania are nevoie. Astazi, si nu peste cinci ani, Romania are disperata nevoie de reforme structurale majore. (...) Solutia alegerilor anticipate este cea in care credem, este cea care poate fi demarata. Imediat dupa prezidentiale, aceste alegeri ar putea sa aiba loc intr-un termen cat mai scurt, respectand, evident, procedurile parlamentare, pentru ca este un obiectiv pe care eu, ca si candidat al Aliantei USR PLUS si ca viitor presedinte al Romaniei, mi-l asum, acela de a cere actualului Parlament un acord politic in care trebuie sa se implice si presedintele Iohannis si celelalte partide numite astazi de Opozitie, pentru a agrea realizarea acestor alegeri anticipate, singurele care ne scot, practic, din criza care se contureaza", a spus el, potrivit site-ului Agerpres.