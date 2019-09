Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, considera ca este "o nebunie" ca prim-ministrul Viorica Dancila sa mai astepte 44 de zile pentru a se prezenta in Parlament, deoarece in aceasta perioada nu se pot tine sedinte de Guvern, avand in vedere absenta mai multor ministri.





"Nu, nu se poate 44 de zile. E o nebunie. E ceva ce nu a existat niciodata si nu poate sa existe, pentru ca nu se pot tine sedinte de Guvern. Doamna Dancila nu intelege si nu cunoaste, dar nu se pot tine sedintele de Guvern, nu are cine sa semneze documentele. Nu au delegat cei trei ministri demisionari nimanui. Daca nu ma insel, o sa expire imediat si interimatul la Interne. La Educatie nu mai vorbesc. Nu exista ministru, chiar daca e ministrul Culturii, care gireaza. Dar incepe anul scolar luni si nu avem ministru. Nu cred ca s-a intamplat vreodata asa ceva", a declarat deputatul, la Parlament.

El a apreciat ca fiecare zi in care PSD ramane la putere, fara sustinere parlamentara, afecteaza in mod negativ imaginea social-democratilor.

"Tin minte ca a mai fost un prim-ministru, domnul Radu Vasile - Dumnezeu sa il odihneasca - a plecat cu ficusul, ca nu voia sa plece. Sper ca doamna Dancila sa invete - nu doamna Dancila, ca ea nu invata - ceilalti de la PSD sa inteleaga ca atunci cand in noiembrie 2015 eu nu m-am tinut de scaun, l-am cedat, PSD peste un an a luat 46%. Acum, cu fiecare zi in care nu ai majoritate parlamentara, nu ai guvern si te tii de scaun, inseamna ca PSD o sa dispara", a adaugat Ponta.

Victor Ponta a subliniat ca pentru PRO Romania cel mai important lucru este existenta unui "guvern functional".

"Guvern functional inseamna ca doamna Dancila sa vina - daca poate maine, poimaine, cat mai repede - sa ceara votul pentru noul Guvern. Decizia noastra, o stiti foarte bine: nu vom vota restructurarea, in noua formula a Guvernului Dancila. Si, daca nu are acest vot, atunci sa gasim impreuna solutia sa avem un guvern care sa functioneze", a precizat el.

Fostul prim-ministru a adaugat ca isi doreste ca Romania sa nu repete "greseala grava din 2009" si in cel mult una - doua saptamani sa existe un Executiv "care sa se ocupe numai si numai de guvernarea tarii". El a apreciat ca Romania se afla intr-o perioada de criza.

Ponta: Ne aflam exact ca in 2009

"Din punctul nostru de vedere, intr-o perioada in care avem o gaura bugetara uriasa, gaura care se mareste in fiecare zi, inclusiv cu declaratii de genul 'sa platim anticipat pensii' - sa platim anticipat cu bani pe care oricum nu ii avem, asta nu a spus doamna Dancila - e un dezastru. Ne aflam exact ca in 2009. In 2010, desi stiam demult de criza, am platit un pret urias tocmai pentru ca in 2009 nu am avut guvern si toate energiile Romaniei s-au consumat pentru alegerile prezidentiale", a afirmat el.

Ponta a opinat ca, in acest moment, singura persoana care are atributiile constitutionale sa formeze o noua majoritate este presedintele Klaus Iohannis, dar a mentionat ca seful statului asteapta probabil ca prim-ministrul sa se prezinte in Parlament, scrie Agerpres.

"Cred ca singura persoana care are atributiile constitutionale si puterea politica, in mod serios vorbind acum, sa formeze o noua majoritate este domnul Iohannis. (...) Cred ca o asteapta pe doamna Dancila sa vina la vot", a declarat Victor Ponta.

Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat sambata, la Constanta, ca social-democratii nu vor iesi de la guvernare si ca Guvernul mai are 45 de zile pentru a merge in Parlament. "Cert este ca nu vom iesi de la guvernare, am spus si ieri, nu imi voi da demisia. Trebuie ca Opozitia sa isi stranga membrii din Parlament, astfel incat sa treaca o motiune de cenzura. Avem 45 de zile pentru a merge in Parlament, nu ne grabim, vedem ce hotarari vom lua in perioada imediat urmatoare, nu avem motive de ingrijorare", a spus Dancila.