Theodor Paleologu, candidat la prezidentiale, sustine ca "Romania nu mai e guvernata, iar haosul si discordia se instaleaza la varful statului", fiind de parere ca premierul Dancila ar trebui sa isi delege atributiile pana dupa alegerile prezidentiale.



"Romania nu mai e guvernata, iar haosul si discordia se instaleaza la varful statului. Dancila face campanie folosind resursele guvernului si luand dupa ea prin tara pe ministrii care au mai ramas. Pana dupa 25 noiembrie mai sunt aproape trei luni. O s-o tinem tot asa?", a scris Paleologu pe Facebook.

In egala masura, el i-a solicitat sefei Executivului sa isi delege atributiile pana dupa alegerile prezidentiale.

"Mi se pare inadmisibil ca se duce peste tot cu ministri importanti din Guvern in campanie electorala. Cred ca e o chestiune de minima decenta sa isi delege atributiile (...) Eu, de exemplu, mi-am suspendat cursurile. Cred ca doamna Dancila ar face bine sa isi suspende si ea activitatea, pentru ca e evident ca e in campanie electorala eu, de exemplu mi-am suspendat cursurile. Eu am mers ieri la Brasov, am facut 4 ore si jumatate. Dansa merge cu elicopterul", a mai mentionat el, citat de digi24.ro.