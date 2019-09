Primul-ministru Viorica Dancila a declarat, luni, ca a avut o conversatie telefonica cu presedintele Klaus Iohannis, cu privire la propunerile de ministri interimari pentru portofoliile ALDE. Iohannis i-a zis ca ii va da un raspuns "intr-un timp cat mai scurt".

"Am vorbit cu domnul presedinte si mi-a spus, legat de cele trei propuneri pe care le-am facut penru portofoliile ALDE, ca imi va da un raspuns intr-un timp scurt. Nu mi-a spus nici ca accepta, nici ca nu accepta", a declarat Dancila, potrivit stirileprotv.ro.

Viorica Dancila a fost intrebata si daca va fi blocat Guvernul pana cand vor primi un raspuns, iar aceasta a spus: "Nu este blocat Guvernul, pana miercuri sau joi, cand avem sedinta, sa speram ca avem un raspuns”.

Dupa ce a refuzat toate propunerile facute de Dancila saptamana trecuta, pentru posturile de ministri de Interne, Educatie si Justitie, Klaus Iohannis nu a trimis premierului nici docmentele necesare pentru a-si motiva decizia. Din aceste motive, Viorica Dancila este de parere ca presedinele vrea sa blocheze din nou Guvernul, potrivit site-ului digi24.ro.

"In mod normal, la cele trei ministere ar trebuie sa am ministri interimari. Am sa-i dau un telefon domnului presedinte Iohannis, sa vad care care este opinia domniei sale legata de activitatea Guvernului. Ca, prin ceea ce face, efectiv vrea sa blocheze Guvernul si daca vorbim despre normalitate, despre modul de functionare a relatiilor dintre institutiile statului, mi se pare un lucru de neacceptat sa blocheze activitatea Guvernului, mai ales ca in perioada urmatoare venim cu o serie de masuri foarte bune pentru populatie. (...) Pana nu vedem care este situatia exacta, nu vreau sa fac scenarii", a spus premierul.