Avocatul Poporului a sesizat, la Curtea Constitutionala a Romaniei, OUG care modifica legea cu privire la protectia drepturilor persoanelor cu handicap. CCR a declarat ca aceasta sesizare si modificarile facute de Avocatul Poporului afecteaza drepturile persoanelor cu handicap, iar acestea risca sa fie excluse social, din cauza schimbarilor.







"Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Prevederile legale criticate modifica art. 81 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006, republicata, in sensul eliminarii unitatilor protejate fara personalitate juridica cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, al organizatiilor neguvernamentale, precum si cele organizate de persoana cu handicap autorizata, in conditiile legii, sa desfasoare activitati economice independente", a declarat CCR, intr-un comunicat de presa, potrivit adevarul.ro.

CCR sustine ca, modificarile aduse de catre Avocatul Poporului, pot afecta drepturile persoanelor cu handicap: "Nu sunt respectate limitele de reglementare prin ordonanta de urgenta, fiind afectate drepturile persoanelor cu handicap, atat prin scaderea gradului de protectie pe care statul este tinut sa o asigure in special in domeniul integrarii in munca si in viata comunitatii, precum si prin efectul cresterii implicite a riscului de excluziune sociala al acestei categorii defavorizate.Desi statul roman este un stat social, conform art. 1 alin. (3) din Legea fundamentala, masura diminuarii tipurilor de unitati protejate autorizate restrange in mod nejustificat participarea activa la viata sociala si economica a persoanelor cu handicap, care, din persoane independente financiar devin persoane asistate social".

Avocatul Poporului considera ca modificarile facute de Executiv, nu sunt justificate: "Avocatul Poporului constata ca situatia extraordinara si urgenta reglementarii sunt doar proclamate, fara a fi in realitate motivate si fara a fi precizat vreun element prin care sa se demonstreze motivele avand caracter de urgenta si situatia extraordinara in care se afla Guvernul, din cauza carora este necesara modificarea reglementarii unitatilor protejate. In aceste conditii, reglementarea are caracter arbitrar, dificil de legitimat.

Masura criticata infrange obligatiile statului roman asumate prin ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, cum ar fi cea de eliminare a barierelor, astfel incat nicio persoana cu dizabilitati sa nu fie discriminata, marginalizata, exclusa sau abuzata, iar alegerile si aspiratiile ei sa fie respectate si sprijinite, precum si din Carta sociala europeana, revizuita, care prin art. 15 consacra dreptul persoanelor handicapate la autonomie, la integrare sociala si la participare in viata comunitatii", a mai spus CCR.