Liderul USR, Dan Barna, a spus la Digi 24 cu cine urmeaza sa voteze, in cazul in care nu va ajunge in turul 2 al alegerilor prezidentiale.



Dan Barna a mentionat ca votul sau ve merge catre "candidatul PNL”, daca nu reuseste sa ajunga in turul 2. "Responsabilitate inseamna sa iti asumi sa schimbi Romania, nu sa intri intr-un guvern formal care nu poate sa aiba nicio solutie reala de schimbarea a tarii, pentru ca astazi, un guvern pe actuala majoritate parlamentara este un guvern care ar trebui sa fie alcatuit si din domnul Tariceanu, si din domnul Ponta, si din cei din spatele lor, oamenii care au fost alaturi de PSD si de Liviu Dragnea in acesti trei ani in care Romania a fost scoasa din Europa. In momentul in care avem o majoritate parlamentara care sa sustina aceste reforme, in ziua doi intram la guvernare si ne asumam acest lucru. Putem sa simulam responsabilitatea intrand intr-un guvern de stransura, care s-ar putea construi, dar care nu poate sa faca nicio reforma. Nu asta ne dorim, ne dorim ca aceste reforme sa se intample si de aceea solutia despre care vorbim si vorbim in mod consecvent este aceea a alegerilor anticipate, in care ne intoarcem la popor, obtinem un vot care va arata cum isi doresc astazi romanii sa fie structura Parlamentului", a declarat Barna, citat de hotnews.ro.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×