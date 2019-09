Fostul sef de stat, Traian Basescu, nu ii da sanse lui Alexandru Cumpanasu la alegerile prezidentiale, "pentru ca multi vor pune zbaterea lui legata de drama Alexandrei pe seama intentiei de a candida la prezidentiale si va pierde foarte mult".



"Nu-i dau sanse (lui Alexandru Cumpanasu-n.red.), pentru ca multi vor pune zbaterea lui legata de drama Alexandrei pe seama intentiei de a candida la prezidentiale si va pierde foarte mult. (...) Sunt convins ca foarte multi vor pune atitudinea lui pe seama faptului ca a vrut de la bun inceput sa candideze la prezidentiale.

Nu am convingerea ca domnul Cumpanasu era unul care ii cumpara ghetute Alexandrei, se ducea imbracat in Mos Craciun sa ii duca daruri. Nu cred ca a fost tipul acesta de unchi domnul Cumpanasu si poate si-o aduce aminte de la botez", a spus Basescu, citat de stiridiaspora.ro.

Reactia lui Cumpanasu

"Pentru a avea si dumneavoastra o seara mai usoara va impartasesc ce mi-a zis un prieten: "Alex vezi ca e Base TROTILAT pe la tv si se ia de tine. Iti face reclama gratis". Si tot el zice: "Dar de ce nu-i aduci si tu aminte ca el a patronat statul mafiot iar clanurile din Olt ii livrau carute de banii familiei lui despre care el nu stia nimic, iar dupa faza cu Petrov cum de mai are rusinea sa mai apara public". La care eu ii raspund: "Pai tu nu stii ca nu are rusine. Este un accident al istoriei pe care romanii l-au ales. Dar orice injuratura de la Basescu inseamna inca 1000 de voturi in plus la cat il uraste poporul asta", zic eu. Ce-i drept putine voturi dar asta e", a scris Cumpanasu pe Facebook.