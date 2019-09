Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca de cateva zile premierul Viorica Dancila incearca sa se "salveze de la inec".



"Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in incercarea de a se salva de la inec.

A ajuns sa promita cam tuturor parlamentarilor ALDE chiar portofolii ministeriale, doar - doar ii va convinge sa i se alature. Si, cum n-a reusit, acum a scos pe 'taraba', tot pentru colegii mei, inclusiv functia de presedinte al Senatului, pe care am anuntat ca o voi elibera la inceputul sesiunii parlamentare de toamna. A facut-o chiar fara sa-si consulte colegii de partid care aspira in mod natural la preluarea acestei demnitati importante, in conditiile in care partidul domniei sale are o majoritate.

Draga Viorica, ai grija, mai ai putin si esti gata sa ajungi cu 'oferta' la mine!

P.S. Toate aceste demersuri inspirate de consilierii cu care s-a pricopsit in ultima vreme sunt gandite in logica celor care o ghidoneaza: totul se vinde si se cumpara!

Orice ar face insa, si indiferent de tertipurile la care apeleaza, finalul va fi acelasi: va trebui sa vina in fata Parlamentului pentru a dovedi soliditatea sustinerii. Si atunci...", a scris Tariceanu pe Facebook.