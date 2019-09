Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca va propune sa le fie dat anticipat pensionarilor un procent din suma pe care acestia ar trebui sa o primeasca la recalcularea pensiilor din 2021.



"Am sa-i ridic colegului meu (ministrului Muncii -n.r.) o provocare foarte, foarte mare. Este o provocare pe care o sa o ridic aici. Cand se termina recalcularea pensiilor? In 2021. Haideti sa facem asa, fiecare dintre dumneavoastra asteptati o recalculare, pensionarii, in general, asteapta o recalculare. Spunem aceasta grupa de pensii pana la ... va avea o majorare de pensii x la suta, cealalta grupa va avea un alt gen de majorare.

Atunci putem aplica o suma forfetara, adica sa dam de exemplu unui pensionare suma de 300 de lei, poate nu este suma cea corecta, dar nu astept pana in 2021 si dau astazi 150 de lei, adica un procent din suma pe care o anticipez a fi data in 2021 si o dam astazi. In 2021, cand se termina recalcularea vedem cum a fost, daca a fost sau nu corecta suma. Daca e mai mult, ii dam diferenta omului, daca e mai putin, vedem ce facem atunci. Dar sa primiti din timp pentru ca oamenii traiesc astazi", a spus Teodorovici, citat de wall-street.ro.