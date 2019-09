Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat duminica, la Constanta, ca Romania trebuie sa aiba si oportunitati egale cu statele membre ale Uniunii Europene, nu doar obligatii, ea subliniind ca masurile cu impact social-economic luate de PSD sunt ''masuri europene''.





"E greu ca dupa o perioada in care toti au vazut ca austeritatea e cea mai buna, in care au crezut ca trebuie sa darame sau sa vanda tot, sa vii si sa reglementezi aceste lucruri si sa incerci sa te adresezi diferitelor categorii sociale. (...) Daca vrem sa fim la fel cu alte state membre, nu trebuie sa avem numai obligatii, ci si oportunitati egale. Si celor care spuneau ca nu suntem pro-europeni le spun: 'Suntem, PSD este un partid proeuropean!' Masurile pe care PSD le ia sunt masuri europene. Ei spun doar la nivel declarativ 'suntem pro-europeni', dar in timp ce noi luam masuri ca si din punct de vedere economic si social sa avem aceleasi conditii cu statele europene, ei merg in Parlamentul European si critica aceasta tara. In momentul in care noi crestem salariile si pensiile, ei spun ca sunt pro-europeni, dar preconizeaza ca la venirea lor la guvernare sa taie pensiile si salariile. Si atunci intrebarea care vine este: 'Ce inseamna sa fii pro-european?'

Sa crezi ca in Europa statul tau merita sa fie tratat la fel cu celelalte state membre, sa creezi conditii in Romania ca si in alte state membre, sa nu mai existe nicio diferenta de abordare in Europa. (...) Cand spui aceste lucruri inseamna si din punct de vedere al masurilor sociale, al dezvoltarii, sa reduci aceste decalaje, sa mergi in Europa si sa ceri sa fii tratat cu demnitate, sa reprezinti interesele tarii tale, sa spui cu mandrie ca esti roman si sa vorbesti cu mandrie despre tara ta", a declarat premierul la o reuniune cu Organizatia de pensionari a PSD, care a avut loc la Mamaia.

Dancila: Am fost apreciati de presedintele Trump

Viorica Dancila a reiterat ca Romania a finalizat cu succes mandatul presedintiei rotative la Consiliul Uniunii Europene, fiind tratata cu admiratie de statele membre de state terte, scrie Agerpres.

"Am fost apreciati de presedintele Trump. (...) Presedintele Romaniei a spus ca nu suntem in stare, si nu putem gestiona presedintia rotativa, ceilalti au mers in Parlamentul European si ne-au criticat, dar noi am mers mai departe si avem o multumire ca imaginea Romaniei a fost una buna si ca pana si cei care ne-au criticat la inceput ne-au admirat si ne-au cerut sfatul la terminarea mandatului nostru, ca acum Romania este privita cu acesti ochi, iar cresterea economica este apreciata de state vechi in Europa. (...) Pentru noi, ca social-democrati, este foarte importanta latura sociala. Oamenii au inceput sa ne admire si sa aiba incredere in noi, iar faptul ca facem pasi importanti din punct de vedere economic, social, reprezinta cea mai mare multumire si ne face sa fim mult mai puternici si sa trecem peste atacurile nejustificate, peste jigniri, peste violenta verbala, peste minciunile pe care le spun in fiecare zi. Da, trebuie sa modificam si la Ordonanta 114, mai avem de modificat acte normative, si o vom face. (...) Ei vin cu idei de a pleca de la guvernare, dar nu vin cu un guvern, spun ca programul nostru nu e bun, dar nu vin cu un alt program. (...) Vin cu idei sa traim in grupuri - Doamne fereste, asta e viziunea pentru tara? ", a argumentat sefa Guvernului.

Dancila a mai spus ca a trecut peste multe jigniri si va trece in continuare, pentru ca are in spate "o echipa puternica si o mare sarcina, de a readuce normalitatea in aceasta tara".

"Ceilalti vin doar cu anumite concepte, si cu dezbinarea pe care vor sa o introduca in societatea romaneasca. Dar noi avem nevoie de unitate si avem nevoie sa mergem impreuna pe acelasi drum pentru a putea construi in continuare. Dar nu putem sa daramam tot ce s-a facut si sa o luam de la capat. (...) Au trecut 30 de ani, vor mai trece ani, si vom constata ca de fapt n-am reusit sa ducem mai departe ceea ce de fapt au construit altii. Si cred ca Romania si societatea romaneasca nu mai are timp de experiente, trebuie sa reglam toate aceste probleme pe care le mai avem de rezolvat", a concluzionat liderul PSD.

Dancila: Exista o politica de denigrare a Guvernului

"Exista o politica de denigrare a Guvernului pentru ca atunci cand nu ai proiecte, nu ai argumente, vii si critici si jignesti. Dar ce ajuta Romania si ce-i ajuta pe romani toate jignirile acestea, toata aceasta lipsa de respect pentru institutiile statului? De ce vor unii sa slabeasca institutiile statului? De ce denigreaza institutiile statului? Poate sunt ministere, sunt institutii in care functionarii nu isi fac datoria. Aceia sa plece acasa, dar nu putem vorbi despre institutia statului si sa o ducem in derizoriu. De ce vor sa slabeasca statul roman? De ce atunci cand se face o greseala, nu spun cine a facut acea greseala si eu va garantez ca cine greseste va trebui sa plateasca?

Asa cum am spus ca voi duce un razboi impotriva criminalitatii, voi duce un razboi impotriva tuturor celor care nu isi fac datoria in aceasta tara. Dar nu putem vorbi despre intreg Ministerul Afacerilor Interne, nu putem vorbi despre institutii importante ale statului si sa vorbim la general pentru ca atunci oamenii nu vor mai crede in nimeni. Asta vrem in Romania, ca sa nu mai credem in nimeni si nimic? Si atunci vom fi foarte usor de manevrat pentru ca oamenii care nu au credinta, oamenii care nu mai cred in nimic, isi pierd speranta", a afirmat Dancila, la Conferinta Organizatiei Pensionarilor din partid, care are loc la Centrul Expozitional Mamaia.