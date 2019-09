Premierul Viorica Dancila sustine ca indiferent de minciuni, menintari si furtuni a reusit sa pastreze functia pe care o ocupa, amintind ca nici de acum incolo nu are de gand sa se "clinteasca".



"La inceput multi imi spuneau «dupa sase luni vei pleca acasa», eu le spuneam «dati-mi macar noua luni, sunt femeie». A trecut un an si sapte luni si indiferent de furtunile pe care au vrut sa le creeze, indiferent de minciunile pe care le-au spus, indiferent de amenintarile si cuvintele lor urate, nu m-am clintit niciun minut.

Nu am sa ma clintesc nici de aici incolo, pentru ca stiu ca de partea mea sunt oamenii, pentru ca stiu ca eu cred in oameni si nu vreau sa-i dezamagesc pentru ca stiu ca in acest moment nu avem o alternativa care sa ajute Romania si pe romani, pentru ca stiu ca iubesc aceasta tara si ca vreau ca aceasta tara sa se dezvolte", a declarat Dancila, citata de News.ro.