Presedintele USR, Dan Barna, este de parere ca o noua clasa politica la conducerea si guvernarea tarii ar putea imbunatati soarta milioanelor de romani din mediul rural, in special a fermierilor mici si mijlocii.



"Stim cat investim dar nu stim cat culegem, mi-a spus Claudiu Gavril, producator de porumb si floarea soarelui in Corod. Lipsa irigatiilor din judet il fac sa se simta vulnerabil, spune ca nu are un aliat in stat.

In Romania, sectorul agricol este dominat de agricultura de subzistenta, acest lucru se vede si in comuna Matca din judetul Galati. Taranii intalniti la piata isi vand legumele pe bani putini si cu greu reusesc sa-si acopere investitia facuta de-a lungul anului. Munca depusa nici nu si-o mai pun la socoteala. O prima solutie ar fi organizarea unor asociatii, astfel producatorii ar avea piata de desfacere tot timpul anului. Lucru care ar ajuta considerabil si economia locala.

Am convingerea ca o noua clasa politica la conducerea si guvernarea tarii poate imbunatati soarta milioanelor de romani din mediul rural, in special a fermierilor mici si mijlocii. Solutiile pentru o agricultura sustenabila trebuie sa mearga in directia facilitarii investitiilor private in agricultura si a usurarii interactiunii cu institutiile statului pentru ca taranii romani sa simta ca rezultatul muncii lor este pe masura investitiilor si al efortului depus pe campuri", a scris Dan Barna pe Facebook.