Premierul Viorica Dancila sustine ca este de parere ca motiunea de cenzura nu va trece, mai ales ca nu se poate inlocui un guvern cu un program politic cu nimic.



"Legat de cedarea guvernarii, nu o sa plecam de la guvernare. Oamenii in 2016 ne-au dat votul lor de incredere, nu avem voie sa ii dezamagim. Unii care acum ne dau lectii si-au dat demisia la prima adiere de vant. Eu nu o sa imi dau demisia, nu vreau sa va dezamagesc nici pe dumneavoastra, nici pe cei care cred in noi.

Daca in Parlamentul Romaniei se va depune motiune si aceasta motiune va trece, respect votul din Parlamentul Romaniei, dar ne vom bate si in opozitie in aceasta situatie. Credinta mea este ca motiunea nu va trece, ca sunt in Parlamentul Romaniei oameni de buna credinta care vad ca nu exista alta alternativa, ca (...) nu putem inlocui un guvern cu un program politic cu nimic, ca atacurile la adversar nu tin locul unui program de guvernare si eu cred ca vom merge inainte, ca alaturi de dumneavoastra vom castiga alegerile prezidentiale. Dupa 15 ani Partidul Social Democrat va avea un presedinte social-democrat, vom avea un guvern social-democrat si vom putea impreuna sa rezolvam toate lucrurile pe care pana acum nu le-am putut rezolva", a mentionat prim-ministrul, potrivit antena3.ro.