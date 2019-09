Ministrul de Finante Eugen Teodorovici le-a transmis pensionarilor ca tine de responsabilitatea lor sa isi invete nepotii sa duca mai departe munca inceputa de ei.

"Si hotelurile de la mare sunt construite pe munca dumneavoastra. Lumea uita si mai ales tinerii din ziua de azi. Cand trec pe langa dumneavoastra, nu trec cu respectul cuvenit. S-au stricat multe in scoala, toti am fost putini rebeli, si eu am fost rebel in scoala, dar cu respect fata de colegi si profesori.

Exista o limita a bunului simt si nu stiu daca o inveti la scoala sau in familie. Trebuie sa inveti sa faci diferenta intre bine si rau, de acesti oameni are nevoie tara. Este responsabilitatea sa le spuneti nepotilor, cu blandete, ce ati facut si ei sa faca pentru tara ce ati facut dv. De aceea nu vom pune niciodata veniturile dumneavoastra in raport cu vreun deficit macroeconomic", a declarat Teodorovici, citat de hotnews.ro.