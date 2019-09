Premierul Viorica Dancila sustine ca este "ziua demnitatii pe care pensionarii o merita".



"Nu este o zi nationala, nu e doar prima zi de toamna. As spune ca e ziua demnitatii pe care dumneavoastra o meritati. (...) Cei care nu-si trateaza cu respect parintii si bunicii, nu au respect pentru nimic. Astazi creste pensia minima. Vreau sa continuam aceste lucruri si le vom continua. Si, pentru ca m-a intrebat cineva daca sunt bani, cu siguranta da. Niciodata nu vom face un pas fara sa ne asiguram ca exista bani pentru pensii, pentru salarii. De aceea fac un apel catre cei care vin in spatiul public si spun 'nu sunt bani pentru pensii si salarii'. Nu pot sa-i inteleg. Sunt pensionari care in tara aceasta traiesc de la pensie la pensie. Cat de cinic sa fii sa spui: 'Nu mai sunt bani'? Si ca un pensionar nu-si mai ia pensia? Sunt oameni care au invatat sa conjuge doar verbul a taia.

Am venit foarte bucuroasa sa va intalnesc astazi, cu multa deschidere si cu multa emotie. De fiecare data am emotii cand ma intalnesc cu pensionarii din Romania. De fiecare data am vazut sustinerea pensionarilor, increderea pe care ne-au acordat-o. (...) De fiecare data au simtit daca vine un pericol sau daca se merge in directia cea buna. Din pacate, au fost putini cei care i-au ascultat. Trebuie sa invatam in aceasta tara sa ascultam pensionarii. (...) Cand vrei sa iei cele mai bune decizii, te consulti cu cei care au experienta, intelepciune, cu cei care au depasit multe obstacole in viata", a declarat sefa Executivului, citata de antena3.ro.